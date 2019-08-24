Умер известный переводчик-синхронист фильмов 90-х годов Юрий Живов

Благодаря специфической манере речи переводы Живова до сих пор пользуются популярностью у пользователей Сети.

Переводчик-синхронист Юрий Живов, известный благодаря переводам и озвучке иностранных фильмов в начале 90-х годов, скончался на 62-м году жизни. Об этом сообщает РИА "Новости".

Известно, что Живов получил образование переводчика-синхрониста в МГПИИЯ имени Мориса Тереза и владел немецким, английским и шведским языками. При жизни он успел пройти стажировку в ГДР и поработать в Организации Объединённых Наций.

Начав работать над адаптацией иностранных фильмов для видеокассет VHS в 1993 году, он успел донести до соотечественников более 1300 картин.