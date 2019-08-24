Стала известна возможная причина неудачной стыковки "Союза" с МКС

Неудачная стыковка корабля "Союз МС-14" с роботом "Фёдором" на борту с МКС могла произойти из-за возможных неполадок в системе "Курс", отвечающей за стыковку. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в космической отрасли.

— Возможно, произошёл отказ одного полукомплекта системы сближения "Курс-НА" на корабле, он был автоматически переключён на второй, — говорится в сообщении.

Напомним, что сначала корабль подошёл на дистанцию ближе 100 метров, завис, а потом начал отход до 102 метров.