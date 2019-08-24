Названа дата повторной стыковки "Союза МС-14" с МКС

Космонавтам на станции предстоит демонтировать усилитель на одном из узлов и провести его диагностику.

Следующая попытка стыковки "Союза МС-14" с МКС состоится в ночь с 25 на 26 августа. Об этом во время трансляции переговоров с космонавтами заявил руководитель российского сегмента МКС Владимир Соловьёв.

Экипажу предстоит демонтировать усилитель на одном из узлов и провести его диагностику. Как сообщает пресс-служба "Роскосмоса", космонавтам ничего не угрожает.

Напомним, что утром 24 августа космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Фёдором" на борту не смог состыковаться с МКС. Неполадки в стыковочной системе "Курс" названы предварительной причиной неудачи.