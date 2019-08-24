Российские подлодки провели пуски баллистических ракет

Баллистические ракеты "Синева" и "Булава" были запущены 24 августа с подводных лодок "Тула" и "Юрий Долгорукий" в цели на полигонах в Архангельской области и на Камчатке. Об этом сообщают в Минобороны РФ.
— В ходе пусков подтверждены заданные технические характеристики баллистических ракет подводных лодок и работоспособность всех систем корабельных ракетных комплексов, — отметили в ведомстве.
Ракеты были запущены из Северного Ледовитого океана и Баренцева моря в мишени на полигонах "Чижа" в Архангельской области и "Кура" на Камчатке.
Ранее Лайф публиковал видео испытаний новой российской противоракеты.
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