Российские подлодки провели пуски баллистических ракет

"Синева" и "Булава" были выпущены из акватории Баренцева моря в цели на полигонах в Архангельской области и на Камчатке.

Баллистические ракеты "Синева" и "Булава" были запущены 24 августа с подводных лодок "Тула" и "Юрий Долгорукий" в цели на полигонах в Архангельской области и на Камчатке. Об этом сообщают в Минобороны РФ.

— В ходе пусков подтверждены заданные технические характеристики баллистических ракет подводных лодок и работоспособность всех систем корабельных ракетных комплексов, — отметили в ведомстве.

Ракеты были запущены из Северного Ледовитого океана и Баренцева моря в мишени на полигонах "Чижа" в Архангельской области и "Кура" на Камчатке.

Ранее Лайф публиковал видео испытаний новой российской противоракеты.