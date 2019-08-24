Минздрав назвал самые "упитанные" и "стройные" регионы России

В России за пять лет количество больных ожирением увеличилось почти в два раза, сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава. В 2013 году было зарегистрировано 1,4 миллиона пациентов, а в 2018-м — уже два миллиона.
Самое большое количество россиян с таким диагнозом оказалось в Алтайском крае — 5566,9 случая на 100 тысяч населения.
Далее идут Курганская (2711,4) и Тюменская области (2634,9) и Ямало-Ненецкий автономный округ (2626,7).
Меньше всего диагноз "ожирение" поставили в Приморском крае — 390 больных на 100 тысяч человек.
Также в список регионов, где меньше всего таких пациентов, попали Кабардино-Балкария, Москва, Калининградская область и Якутия.
Напомним, ранее в Минздраве рассказали, как связаны объём талии и сердечно-сосудистые заболевания.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram