Минздрав назвал самые "упитанные" и "стройные" регионы России

В 2013 году врачи зарегистрировали 1,4 млн пациентов, а в 2018-м их количество превысило два млн.

В России за пять лет количество больных ожирением увеличилось почти в два раза, сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава. В 2013 году было зарегистрировано 1,4 миллиона пациентов, а в 2018-м — уже два миллиона.

Самое большое количество россиян с таким диагнозом оказалось в Алтайском крае — 5566,9 случая на 100 тысяч населения.

Далее идут Курганская (2711,4) и Тюменская области (2634,9) и Ямало-Ненецкий автономный округ (2626,7).

Меньше всего диагноз "ожирение" поставили в Приморском крае — 390 больных на 100 тысяч человек.

Также в список регионов, где меньше всего таких пациентов, попали Кабардино-Балкария, Москва, Калининградская область и Якутия.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, как связаны объём талии и сердечно-сосудистые заболевания.