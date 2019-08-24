Путин поручил решить вопрос о досрочной пенсии шахтёрам

Также должен быть утверждён порядок реабилитации, диспансеризации и лечения работников вредных отраслей промышленности.

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать досрочное пенсионное обеспечение работников угольной промышленности. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Целый ряд поручений глава государства дал по итогам встречи с главами угледобывающих регионов, которая состоялась 22 августа. Также должна быть усовершенствована организация медосмотров для работников угольной промышленности, особенно для тех, кто непосредственно занят на подземных работах. Кроме того, президент поручил проработать вопрос о порядке реабилитации, диспансеризации и лечения граждан, трудящихся на вредных производствах.

Ответственными за эти поручения назначены премьер-министр страны Дмитрий Медведев и председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин остался "весьма недоволен" положением дел в отрасли. Данные поручения направлены на исправление ситуации. 25 августа в России будет отмечаться День шахтёра.