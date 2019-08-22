Путин рассказал о рисках для России в угольной промышленности

Возрастающая зависимость российской угольной отрасли от внешних рынков несёт определённые риски и угрозы из-за их тенденций к изменчивости цен. Об этом в ходе встречи с главами угледобывающих регионов страны заявил президент России Владимир Путин.

— Растущая зависимость от внешних рынков создаёт определённые угрозы и определённые риски. Я имею в виду волатильность этих внешних рынков, — подчеркнул глава государства.

Кроме того, Путин отметил, что, по данным прошлого года, потребление угля выросло до 180 миллионов тонн, при этом ещё больше (около 210 миллионов тонн) данной горной породы было отправлено на экспорт.

Также российский лидер упомянул о конкурентах в этой сфере экспорта — Австралии и Индонезии. Путин отметил, что в данных государствах лучше логистические условия за счёт того, что центры добычи угля находятся ближе к местам отгрузки товара.

— Мы всё это должны иметь в виду и учитывать при формировании наших планов, — заключил Путин.

Ранее Лайф писал, что президент России призвал при росте объёмов угледобычи уделять особое внимание экологии.