Туск предложил пригласить на саммит G7 Украину вместо России

В Евросовете заявили, что проблемы с Россией всё ещё актуальны. И лучше позвать на следующую встречу Незалежную, но как гостя.

Председатель Европейского совета Дональд Туск считает, что количество причин не приглашать Россию в G7 только увеличивается и будет лучше позвать вместо неё Украину. Об этом он заявил в субботу, 24 августа, на пресс-конференции, посвящённой саммиту G7 во Франции, сообщает "Интерфакс".

— Хотел бы сказать, во-первых, причины, по которым Россию перестали приглашать в 2014 году, всё ещё актуальны. Но появились и новые причины, например провокации России в Азовском море, — сказал политик. — Сегодня попытаюсь убедить моих собеседников, что лучше пригласить Украину — как гостя, конечно.

Также Туск добавил, что не может согласиться с Трампом, который предложил пригласить Россию в G7.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп и Макрон поддерживают идею присоединения России к G7. В Кремле же заявили, что это не является самоцелью для России.