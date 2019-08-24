Перед началом саммита G7 Макрон встретился с Трампом наедине

Президент Эмманюэль Макрон перед началом саммита G7 в Биаррице проводит встречу с лидером США Дональдом Трампом. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Встреча проходит без посредников, президенты общаются на английском языке. Отмечалось, что в ходе беседы Макрон намерен затронуть тему кризиса вокруг Ирана, а также ситуации в Сирии, Ливии, КНДР и на Украине.

Саммит G7 в Биаррице закончится в понедельник. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидеры G7 обсудят отношения с Россией.