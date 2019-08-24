Зеленский утвердил День памяти защитников Украины

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Фото © Facebook / Володимир Зеленський

Памятной датой объявлено 29 августа. Президент уже поручил местной администрации составить план мероприятий на этот день.

Президент Украины Владимир Зеленский учредил 29 августа Днём памяти защитников страны. Об этом сообщается в указе на сайте главы государства.

— Установить на Украине День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, отмечать ежегодно 29 августа, — написано в указе.

Также Зеленский уже поручил правительству и областным администрациям составить план праздничных мероприятий на предстоящий день.

Сегодня, 24 августа, на Украине отмечается День независимости, в честь этого в центре Киева прошло "Шествие достоинства".

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