Зеленский утвердил День памяти защитников Украины

Памятной датой объявлено 29 августа. Президент уже поручил местной администрации составить план мероприятий на этот день.

Президент Украины Владимир Зеленский учредил 29 августа Днём памяти защитников страны. Об этом сообщается в указе на сайте главы государства.

— Установить на Украине День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, отмечать ежегодно 29 августа, — написано в указе.

Также Зеленский уже поручил правительству и областным администрациям составить план праздничных мероприятий на предстоящий день.