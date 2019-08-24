Зеленский утвердил День памяти защитников Украины

Президент Украины Владимир Зеленский учредил 29 августа Днём памяти защитников страны. Об этом сообщается в указе на сайте главы государства.
— Установить на Украине День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, отмечать ежегодно 29 августа, — написано в указе.
Также Зеленский уже поручил правительству и областным администрациям составить план праздничных мероприятий на предстоящий день.
Сегодня, 24 августа, на Украине отмечается нь независимости, в честь этого в центре Киева прошло "Шествие достоинства".
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