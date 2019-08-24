В Киеве в честь Дня независимости Украины прошло "Шествие достоинства"

"Шествие достоинства" при участии президента Украины Владимира Зеленского прошло в субботу в центре Киева по случаю Дня независимости Украины.

В праздничном мероприятии приняли участие украинские политики, военные, ветераны АТО, а также представители разных видов войск ВСУ. Кроме того, по Крещатику идут известные украинские медики, учителя, спортсмены, дипломаты, также задействованы оркестры, оперные певцы и народные артисты.

В голові колони будуть йти родичи загиблих героїв у війні з росією. В руках тримають їх портрети #маршгідності #ДеньНезалежності pic.twitter.com/wv05FBnhDO — Деньчик (@d3nw3r1) 24 августа 2019 г.

При этом в шествии участвовал и президент страны Владимир Зеленский. После завершения мероприятия глава государства обратился к украинцам и заявил, что его любовь к родине так же сильна, как любовь к родной матери.

— Я люблю Украину — я здесь родился. Я люблю наш флаг и радуюсь, когда он победно развевается. Я люблю наш гимн, потому что это наш главный хит, потому что какую ещё песню так знает и так поёт каждый из нас, каждый украинец. Я люблю нашу землю, потому что каждый уголок Украины — это большая семья, — сказал лидер Незалежной.

После выступления президента страны в центре Киева состоялся концерт, в ходе которого гимн страны исполнила певица Тина Кароль.

Напомним, что Зеленский отменил "помпезный и недешёвый" военный парад в Киеве, который традиционно проводился в День независимости, 24 августа. Позднее в офисе президента заявили, что торжества пройдут "в новом формате" и завершатся праздничным шествием — маршем защитников Украины.