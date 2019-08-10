В офисе Зеленского рассказали, как пройдёт День независимости Украины

В пресс-службе президента подчеркнули, что главный акцент торжества — "дети — как будущее страны".

План мероприятий по случаю 28-й годовщины независимости Украины, которая будет отмечаться 24 августа, был официально утверждён в аппарате главы государства. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, что Зеленский отменил "помпезный и недешёвый" военный парад в Киеве, который традиционно проводился в День независимости, 24 августа. Ему на смену придёт торжество "в новом формате".

Торжество, которое стартует в Киеве в 9:30, начнётся с минуты молчания, а затем прозвучит сто ударов колокола, которые подхватят другие города страны. Также украинцы возложат цветы в память о погибших во время "революции достоинства", после чего под колокольный звон на площади Независимости будет поднят флаг страны.

Завершатся торжества праздничным шествием — Маршем защитников Украины. В мероприятиях примет участие и сам лидер Незалежной с семьёй.