Онищенко назвал три причины ожирения у россиян

Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко объяснил причины увеличения числа больных ожирением в России почти в 1,5 раза за пять лет.

— На ожирение влияет комплекс факторов: отсутствие режима питания, потребление множества углеводов, особенно в среде небогатого населения, малоподвижность. Каждый из факторов усиливает влияние других, — цитирует Онищенко Ura.ru.

Также он добавил, что нет никаких объяснений, почему Алтайский край стал лидером по количеству пациентов с таким диагнозом. По его словам, это просто данные статистики, которые зафиксировали.

— У молодёжи и людей среднего возраста есть отдельная проблема — фастфуд. Они могут есть между делом, почти всегда, — обратил внимание бывший главный санитарный врач России.

Ранее Минздрав назвал самые "упитанные" и "стройные" регионы России и отметил, что за последние пять лет количество россиян с ожирением увеличилось почти в 1,5 раза.