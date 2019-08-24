Вместо отказавшегося от боя Усика россиянину Федосову найдут другого соперника

Российский боксёр Андрей Федосов получит другого соперника вместо отказавшегося от боя украинца Александра Усика. Об этом ТАСС заявил менеджер россиянина Алекс Вайсфельд.

— Будем делать другой бой. Раньше Усик об этом (отказе драться с россиянами. — Прим. Лайфа) не говорил, он же дрался с Гассиевым. Проблем не было, — отметил Вайсфельд.

Напомним, что Усик и Федосов должны были встретиться 12 октября в Чикаго. Для украинца этот бой стал бы дебютным в супертяжёлом весе, но Усик отказался от него, объясняя это тем, что не хочет, чтобы спорт переводили в политическую плоскость.