Зеленский признался, что хочет сделать Илона Маска министром

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на данный момент не выбрал будущего премьера страны, но выбирает между двумя кандидатами. При этом, говоря о посте министра инфраструктуры, он вспомнил американского бизнесмена Илона Маска.

— Я должен принять это решение [по кандидатуре премьера] на этой неделе, больше некуда тянуть. Скажу честно, что сложность этого решения только в том, что мне нравятся несколько человек. Не скажу кто, скажу, что двое, — рассказал он в беседе с LB.ua.

По словам Зеленского, в первую очередь при выборе премьера он ориентируется на способность кандидата справиться с решением проблем в экономике. Президент отметил, что ожидает от потенциального главы кабмина готовых моделей и конкретных сроков реформ. Также он добавил, что кандидат в премьеры должен будет представить людей, которых видит среди членов правительства.

— Не знаю, какие переговоры они ведут. [Однако перед ними стоит] задача — показать структуру с людьми и программой. Естественно, они же не могут сказать: я бы хотел Илона Маска на министра инфраструктуры. Мы бы все хотели, — заключил Зеленский.

Ранее Лайф писал, что, по информации СМИ, топ-менеджеры из "Нафтогаза" Андрей Коболев и Юрий Витренко, а также секретарь СНБО Украины Александр Данилюк стали кандидатами на пост премьера.