Во Франции официально открылся саммит стран "Большой семёрки"

Гостей приветствовали французский лидер Эмманюэль Макрон и его жена Брижит, одним из первых совместных мероприятий участников саммита станет совместный ужин.

Во французском городе Биаррице официально стартовал саммит G7. Об этом на своей странице в "Твиттере" написал президент Франции Эмманюэль Макрон, пообещав держать подписчиков в курсе событий.

— Саммит G7 в Биаррице начался. Возможно, нам не удастся сделать всё, что мы планируем успеть, но мы сделаем всё возможное, чтобы эффективно обеспечить вашу безопасность, создать больше рабочих мест и справиться с проблемами, которые причиняют вам страдания, — написал он.

Первым гостем саммита стал председатель Евросовета Дональд Туск, позже прибыли премьер-министр Джузеппе Конте, а также британский премьер Борис Джонсон. Следующим прибыл глава канадского правительства Джастин Трюдо и его коллега из Японии Синдзо Абэ. Позже приехали канцлер ФРГ Ангела Меркель, глава Белого дома Дональд Трамп вместе с супругой Меланией.

Ранее стало известно, что перед началом саммита G7 Макрон встретился с американским лидером Трампом.