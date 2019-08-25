В США осудили Макрона за попытку оказать давление на Трампа

По предварительным данным, французский лидер использовал встречу с американским коллегой в качестве предлога, чтобы обсудить "нишевые" проблемы, в которых заинтересован сам.

Официальные лица в Вашингтоне осудили президента Франции Эмманюэля Макрона за попытку оказать давление на американского лидера Дональда Трампа. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на свой источник.

Как уточняется, шквал критики обрушился на Макрона после того, как он позвал Трампа на "импровизированный ланч" перед началом саммита стран "Большой семёрки".

По предварительным данным, президент использовал встречу в качестве предлога, чтобы обсудить те "нишевые" проблемы, в которых заинтересован сам. В числе подобных вопросов отметили изменение климата и развитие Африки, также Макрон якобы попытался высказаться по поводу различных спорных вопросов, таких как напряжённость в мировой торговле.

Ранее сообщалось, что во французском городе Биарриц стартовал саммит стран "Большой семёрки". Перед началом мероприятия Макрон пообещал, что вместе с коллегами постарается "сделать всё возможное, чтобы эффективно обеспечить безопасность, создать больше рабочих мест и справиться с проблемами, которые причиняют страдания" людям.