Первый президент Украины рассказал о бессмысленности гимна Незалежной

По словам экс-лидера Украины, гимн, как и прочие государственные символы, принимали в очень сжатые сроки, поэтому на текст не обратили должного внимания.

Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал текст гимна своей страны, принятый в 1991 году после распада СССР, бессмысленным. Как объяснил бывший лидер Незалежной, причиной этого стало неправильное окончание в словах в самой первой строке гимна. В частности, в гимне на слова Павла Чубинского и музыку Михаила Вербицкого пелось "Ще не вмерла Україна" ("Ещё не умерла Украина").

— Правильно "ы", а не "а": "Ещё не умерли Украины и слава, и воля". То есть не умерли слава и воля страны, а не "ещё не умерла Украина", а дальше что — бессмысленность: и слава, и воля. Нет логики, нет сочетания, нет грамматической связи в речи. Так что это была ошибка, — заявил Кравчук.

Современная редакция гимна была принята Верховной радой лишь в 2003 году. Первые строчки песни изменили на "Ещё не умерла Украины и слава, и воля".

— Когда его (гимн. — Прим. Лайфа) утверждали, люди видели, что тут есть полная несостыковка, но не то время было, чтобы спорить о буквах, — пояснил экс-глава Украины.

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