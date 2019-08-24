Пять президентов Украины впервые сфотографировались вместе

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Фото © Телеграм-канал sonyakoshkina

В фотосессии приняли участие нынешний и все бывшие лидеры страны — кроме находящегося в России Виктора Януковича.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые сфотографировался с четырьмя бывшими лидерами страны. Снимок опубликовала в своём телеграм-канале журналистка Соня Кошкина.

<p>Фото © Телеграм-канал <a href="https://t-do.ru/s/sonyakoshkina" target="_blank">sonyakoshkina</a></p>

На фотографии помимо Зеленского можно увидеть Виктора Ющенко, Леонида Кучму, Леонида Кравчука и Петра Порошенко. Единственный экс-президент, который не принял участие в фотосессии, — это Виктор Янукович, который находится в России.

Президенты собрались вместе по случаю празднования Дня независимости Украины в Мариинском дворце Киева. На снимке видно, что каждый из них держит в руках бокал шампанского, при этом Порошенко смотрит на Зеленского.

Ранее в столице Украины прошло "Шествие достоинства" вместо традиционного парада. Порошенко не смог принять в нём участие, потому что ходил на молебен.

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