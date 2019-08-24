Порошенко пропустил торжества по случаю Дня независимости Украины

При этом в соцсетях бывший президент пожелал Незалежной "мира на условиях победы".

Бывший лидер Незалежной Пётр Порошенко не пришёл на торжественные мероприятия в Киеве по случаю празднования Дня независимости Украины, который ежегодно отмечается в стране 24 августа. Об этом сообщает РИА "Новости".

Отметим, что по традиции на торжествах присутствуют бывшие главы государства. Так, на 28-ю годовщину независимости, которая отмечается на Украине сегодня, пришли экс-президенты Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко.

По данным "112 Украина", бывший лидер Незалежной вместе с женой Мариной в это время был на молебне.

При этом Порошенко ранее поздравил украинцев с праздником в сети Facebook. Он пожелал Украине "мира на условиях победы".

— Независимой Украине — 28. 28 лет мы с вами строим свободную Украину. Этот путь ещё полон непростых испытаний, но в этой борьбе мы получили главное: несокрушимое стремление к свободе, духовное единство и веру в общую победу, — отметил он.

Напомним, что Порошенко и ранее не принимал участия в торжествах, организованных штабом действующего президента Украины Владимира Зеленского. При этом экс-лидер часто подвергает критике решения нового главы государства. К примеру, Порошенко назвал "недальновидным" решение Зеленского отменить "помпезный и недешёвый" военный парад в Киеве по случаю Дня независимости.