Бывший лидер Незалежной подчеркнул, что страна не может не считаться с кем-либо из акторов международных отношений и "делать то, что хочет".

Первый президент Украины Леонид Кравчук дал действующим властям своей страны совет относительно вступления Незалежной в НАТО. В эфире телеканала NewsOne экс-глава украинского государства отметил, что решения властей подобного уровня должны приниматься в соответствии с нормами международного права и с учётом интересов соседних стран.

Когда Кравчука спросили, правильно ли обсуждать вступление в Североатлантический альянс с Россией, он отметил, что страна не может не считаться с кем-либо из акторов международных отношений и "делать то, что хочет".

— Если сосед остерегается, что действия наши могут ему навредить, то мы должны согласовать наши действия с соседом так, чтобы жить добрососедски и не создавать ни для кого трудностей, — отметил политик.

При этом Кравчук призвал власти страны принимать решения, которые будут приносить благо народу и учитывать коренные национальные интересы Незалежной.

Ранее в Германии заявили, что Незалежная не сможет добиться вступления в Евросоюз и НАТО, так как уже упустила свой шанс.