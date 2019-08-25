Эксперт объяснил, что лишит США гегемонии в мире

По мнению специалиста, если мировая торговля будет обходиться без доллара, то странам будет незачем "слушать США".

США используют доллар как рычаг экономического и политического давления. Когда страны начнут отказываться от доллара в качестве валюты, тогда мировая гегемония Америки пошатнётся. Такое мнение высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, комментируя слова главы Банка Англии Марка Карни.

— Для Вашингтона возможность использовать доллар как мировую валюту — главный внешнеэкономический и внешнеполитический рычаг. Утратив этот рычаг, американцы утратят значительную часть мировой гегемонии, возможность влиять на мировые процессы — так, как они сейчас пытаются оказывать давление на Китай, Россию, Францию. И если торговля будет обходить доллар стороной, то другие страны смогут не слушать Вашингтон, — заявил Брутер в ходе беседы с журналистами телеканала RT.

Он также подчеркнул, что на сегодняшний день доллар является неотъемлемой частью мировой торговли. И отказ от этой валюты означал бы отсутствие торговли как таковой. Именно поэтому Брутер находит идею Марка Карни об отказе от доллара интересной, но неосуществимой в рамках современных реалий.

Эксперт добавил, что для использования мировой криптовалюты должно быть достигнуто общее соглашение стран мира. Для этого потребуются определённые действия, которые могут послужить ограничителем суверенитета некоторых государств.

Ранее глава Банка Англии Марк Карни заявил, что Великобритания может отказаться от доллара в качестве запасной валюты, так как считает её ненадёжной.