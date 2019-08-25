Лидеры G7 пришли к соглашению по ядерному вооружению Ирана

По мнению представителей стран "Большой семёрки", Иран не должен обладать ядерным оружием.

В ходе переговоров на саммите G7 во Франции лидеры стран "Большой семёрки" пришли к единому мнению о том, что в целях сохранения мира и стабильности в Ближневосточном регионе Иран не должен обладать ядерным оружием. Об этом сообщает японское агентство Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах своей страны, также принимающей участие в саммите.

Отмечается, что в ходе переговоров премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил обеспокоенность тем, что "Иран превысил уровень обогащения урана". В то же время агентство отмечает, что японский премьер призвал придерживаться дипломатических средств для урегулирования данной проблемы.

Напомним, что в 2015 году Иран, США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Соглашение предполагало снять санкции с Тегерана в обмен на отказ от ядерной программы. 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из сделки в пользу возобновления ограничений против Ирана, который со своей стороны также сообщил о выходе из сделки.

После этого в мае прошлого года США усилили санкции в отношении республики, пытаясь повлиять на разработку баллистических ракет и в то же время поддержать своих представителей в Сирии, Йемене, Ливане и Ираке. С тех пор отношения между Тегераном и Вашингтоном остаются напряжёнными.

Ранее в США заявили, что будут продолжать кампанию по максимальному давлению на Иран. С этим же обращением к союзникам и партнёрам Вашингтона выступил недавно и госсекретарь США Майк Помпео.