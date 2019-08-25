Елизавета II пожаловалась, что Трамп испортил газон перед Букингемским дворцом

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Королева Великобритании Елизавета II и президент США Дональд Трамп

Фото © PA Wire/PA Images/ТАСС/Andrew Matthews

Королева Великобритании Елизавета II пожаловалась премьер-министру Австралии Скотту Моррисону на то, что самолёты Дональда Трампа испортили лужайку перед Букингемским дворцом.

По её словам, во время визита американского лидера в Великобританию в начале июня вертолёты Дональда Трампа приземлялись перед дворцом по два раза в день и примяли траву. Об этом пишет британское издание Sunday Times.

— Посмотрите на мою лужайку. Она испорчена! — пожаловалась королева Моррисону.

После встречи в начале июня Елизавета II заявила, что желает, чтобы США и Соединённое Королевство и дальше были объединены.

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