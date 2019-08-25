Экс-депутат Рады рассказал, как США управляли Украиной при Порошенко

Александр Онищенко назвал имя куратора из ФБР, которая контролировала принятие в Киеве нужных Америке решений.

Депутат Верховной рады Александр Онищенко рассказал, как Америка управляла Украиной в период президентства Петра Порошенко.

По словам политика, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) создали в рамках реформ после Майдана как независимый орган. Однако у этого "независимого органа" были кураторы из США, которые оказывали давление на украинские власти и заставляли их принимать нужные Америке решения.

— У них был там куратор из ФБР, которая сидела в американском посольстве. Имя её Карен Гринвей, которая непосредственно управлялась Госдепом американским и которая непосредственно контролировала через американское посольство НАБУ, — заявил Онищенко в беседе с украинским телеканалом NewsOne.

По его словам, в США также собирали данные о Порошенко, чтобы в случае его переизбрания продолжить им манипулировать с помощью собранного компромата.

— Порошенко просто исполняет волю определённых лиц в Америке, которых всё устраивает, его политика внешняя, за это ему дают те преференции, которые он делал внутри страны, эти коррупционные схемы — на тот период на них просто закрывали глаза, — рассказал политик.

Он также добавил, что целью США является ослабить Россию, чтобы продолжить войну в Донбассе и игнорировать необходимость выполнения минских договорённостей.

Ранее Пётр Порошенко просил Владимира Зеленского рассказать Европе об угрозе со стороны России.