Экс-депутат Рады рассказал, как США управляли Украиной при Порошенко

Депутат Верховной рады Александр Онищенко рассказал, как Америка управляла Украиной в период президентства Петра Порошенко.
По словам политика, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) создали в рамках реформ после Майдана как независимый орган. Однако у этого "независимого органа" были кураторы из США, которые оказывали давление на украинские власти и заставляли их принимать нужные Америке решения.
— У них был там куратор из ФБР, которая сидела в американском посольстве. Имя её Карен Гринвей, которая непосредственно управлялась Госдепом американским и которая непосредственно контролировала через американское посольство НАБУ, — заявил Онищенко в беседе с украинским телеканалом NewsOne.
По его словам, в США также собирали данные о Порошенко, чтобы в случае его переизбрания продолжить им манипулировать с помощью собранного компромата.
— Порошенко просто исполняет волю определённых лиц в Америке, которых всё устраивает, его политика внешняя, за это ему дают те преференции, которые он делал внутри страны, эти коррупционные схемы — на тот период на них просто закрывали глаза, — рассказал политик.
Он также добавил, что целью США является ослабить Россию, чтобы продолжить войну в Донбассе и игнорировать необходимость выполнения минских договорённостей.
Ранее Пётр Порошенко просил Владимира Зеленского рассказать Европе об угрозе со стороны России.
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