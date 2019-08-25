С греческого острова Самос из-за лесных пожаров эвакуировали туристов

С возгоранием борются десятки пожарных. Отдыхающих призывают проявлять бдительность.

С греческого острова Самос из пяти гостиниц эвакуировали туристов из-за лесных пожаров. Об этом сообщает телеканал Skai.

Отмечается, что спасатели на автобусах эвакуировали более тысячи человек. Часть из них отправили морем, других перевезли внутри острова.

Пожар на острове начался в районе Месокампос. Его тушением занимается 31 пожарный. Задействованы 13 пожарных машин, четыре самолёта и два вертолёта. Позже к спасателям присоединилось 88 добровольцев со своими машинами.

Ранее Лайф сообщал, что число пожаров в лесах Бразилии увеличилось более чем на полторы тысячи за двое суток.