На Украине впервые провели огневые испытания ступени ракеты "Циклон-4"

Эти тесты назвали заключительными и важнейшими перед первыми лётными испытаниями.

Украинское конструкторское бюро "Южное" сообщило о проведении первых огневых испытаний третьей ступени разрабатываемой ракеты-носителя "Циклон-4". КБ опубликовало кадры с тестами и назвало их успешными.

— 23 августа, накануне 28-й годовщины независимости нашей страны, впервые в нашей новейшей истории были проведены огневые испытания ступени ракеты-носителя в целом: состоялся прожиг третьей ступени ракеты-носителя класса "Циклон-4", — сообщило бюро в "Фейсбуке".

В "Южном" отметили, что все системы отработали отлично, двигатель третьей ступени включался пять раз. По словам конструкторов, в "Циклоне-4" используется жидкостный ракетный РД-861К. В бюро добавили, что огневые тесты являются "заключительными и важнейшими перед первыми лётными испытаниями".

"Циклон-4" — это украинский проект по созданию коммерческой ракеты-носителя и инфраструктуры для космодрома. С 2004 года этот проект реализовывался совместно с Бразилией, однако в 2015 году по инициативе экс-президента южноамериканской страны Дилмы Русеф были заморожены все работы. В 2017 году СМИ сообщили, что украинскую космическую ракету будут запускать в Канаде.