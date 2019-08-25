СМИ: Лидеры G7 договорились об усилении координации с Россией

Президент США Дональд Трамп допускал, что пригласит Россию на саммит в Нью-Йорке в следующем году.

На саммите во французском Биаррице лидеры "Большой семёрки" договорились о более тесной координации с Россией по различным вопросам, но пока не готовы к возвращению к формату G8. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.

— Лидеры "семёрки" выступают за улучшение координации с Россией... В то же время пока рано говорить о её реинтеграции, — сказал собеседник агентства.

Ранее сегодня американский лидер Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин, возможно, будет приглашён на следующий саммит G7 в качестве гостя. В Кремле на это отметили, что готовы рассмотреть такое предложение, если оно поступит.