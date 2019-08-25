Зеленский заявил об участии украинцев в битве за крепость Дюнкерк

По мнению главы государства, "не совсем правильно" утверждать, что стране всего 28 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки во время Тридцатилетней войны взяли французскую крепость Дюнкерк, что на берегу Ла-Манша.

В своей речи украинский лидер отметил: "не совсем правильно" говорить, что Украине всего 28 лет. По его мнению, до 91-го года украинцы "успели немало". В число достижений своего народа он внёс крещение Киевской Руси, издание во Львове Иваном Фёдоровым первой печатной книги "Апостол", основание Киево-Могилянской академии.

— Казаки во главе с Богданом Хмельницким и Иваном Сирко покорили крепость Дюнкерк, на свет появилась Конституция Филиппа Орлика. Украина была одной из основательниц ООН, а Сергей Королёв внёс весомый вклад в покорение космоса человечеством, — говорится в стенограмме выступления, которая размещена на его официальном сайте.

Нужно отметить, что версию об участии казаков во взятии крепости Дюнкерк историки официально не подтверждают. Так, польский историк Збигнев Вуйцик утверждает, что в осаде Дюнкерка на самом деле участвовало только 2400 польских наёмников. По другой версии, казак Иван Сирко считается участником битвы за Дюнкерк по ошибке вместо полковника де Сиро.

Ранее Лайф сообщал, что Зеленский утвердил День памяти защитников Украины.