Режиссёр "Закона каменных джунглей" разбился на машине из каршеринга

По предварительной версии, Игорь Хомский не справился с управлением и врезался в припаркованную фуру.

Режиссёр фильма "Закон каменных джунглей" Игорь Хомский погиб в ДТП с КамАЗом в Москве. По данным ТАСС, смертельная авария произошла сегодня утром в Юрьевском переулке.

Согласно предварительной версии, Хомский за рулём каршерингового автомобиля не справился с управлением и влетел в стоявший впереди большегруз. Он умер до приезда врачей. Режиссёру было 42 года.

Судя по кадрам с места трагедии, Хомский управлял седаном Genesis G70.

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