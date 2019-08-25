Американский музыкант сравнил Крым с раем

Он отметил, что чувствует на острове себя очень расслабленно и находится в прекрасном расположении духа.

Дональд Райт, участник американского коллектива Birchwood, который выступает на фестивале Koktebel Jazz Party, сравнил Крым с раем и заявил, что готов приезжать на остров снова и снова.

— Очень приятно быть здесь, для меня здесь просто рай. Я нахожусь в... прекрасном расположении духа, очень расслабленном, — передаёт РИА "Новости" его слова.

А лидер группы Селвин Берчвуд рассказал, что его впечатлил рассвет на холме Юнга. Он очень рад, что благодаря музыке ему удалось оказаться в таком прекрасном месте.

Берчвуд рассказал, что, прежде чем приехать в Крым, он посмотрел много видеороликов с предыдущих фестивалей и был приятно удивлён увиденным.

Фестиваль Koktebel Jazz Party проводится с 2003 года в Коктебеле на юго-востоке Крыма. В этом году он стартовал раньше обычного. Первой площадкой фестиваля стала сцена в московском парке "Зарядье".