На Украине мать посадила сына на цепь и замотала рот скотчем

Против горе-мамаши украинские правоохранители завели три уголовных дела. Полиция провела обыск в её доме.

В украинском городе Днепре (бывший Днепропетровск) нашли восьмилетнего мальчика, которому мать завязала глаза, обмотала скотчем и приковала цепью к дивану. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

О мальчике узнали, когда в полицию поступило анонимное сообщение о насилии над детьми. Выяснилось, что у горе-мамаши четверо детей — четырёх, шести, восьми и тринадцати лет, троих из них она усыновила.

Детей изъяли из семьи и поместили в центр социально-психологической реабилитации. Против женщины завели уголовные дела по статьям "Незаконное лишение свободы или похищение человека", "Истязание" и "Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребёнком или лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство". Полицейские проводят обыски в доме подозреваемой.

Ранее Лайф рассказал детали по делу "мальчика на цепях" из Краснодарского края.