Джонсон заблудился на встрече с Макроном, вызвав у него смех

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Британский премьер известен своим одиозным поведением. Он нередко оказывается из-за этого в центре внимания прессы.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в начале визита во французский городок Биарриц на саммит "Большой семёрки" вышел из машины и пошёл в неверном направлении для приветствия президента Франции Эмманюэля Макрона.

Французскому лидеру буквально пришлось кричать ему: "Премьер-министр, мы здесь!" Ситуация немало рассмешила как двух лидеров, так и первую леди Франции Брижит Макрон.

В похожей ситуации ранее оказался и президент Украины Владимир Зеленский, ещё плохо владеющий секретами протокола.

Что касается Джонсона, то затем во время встречи с Макроном в Елисейском дворце он также удивил репортёров, закинув ногу на стол.

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