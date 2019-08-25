Джонсон заблудился на встрече с Макроном, вызвав у него смех

Британский премьер известен своим одиозным поведением. Он нередко оказывается из-за этого в центре внимания прессы.

Boris Johnson got out of his car and walked the wrong way, and Emmanuel Macron literally had to yell to him "Prime minister, we're here!" #G7 #Biarritz pic.twitter.com/uyUivXumAB — Elise von Scheel (@elisevonscheel) 24 августа 2019 г.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в начале визита во французский городок Биарриц на саммит "Большой семёрки" вышел из машины и пошёл в неверном направлении для приветствия президента Франции Эмманюэля Макрона.

Французскому лидеру буквально пришлось кричать ему: "Премьер-министр, мы здесь!" Ситуация немало рассмешила как двух лидеров, так и первую леди Франции Брижит Макрон.

В похожей ситуации ранее оказался и президент Украины Владимир Зеленский, ещё плохо владеющий секретами протокола.

Что касается Джонсона, то затем во время встречи с Макроном в Елисейском дворце он также удивил репортёров, закинув ногу на стол.