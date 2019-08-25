Меркель заявила о скором созыве "нормандского формата" в Париже

По её словам, этого хотят все стороны. Но прежде повестку обсудят министры и советники.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция намерены организовать саммит в "нормандском формате" и состоится он в Париже. Об этом она сказала на полях саммита "Большой семёрки".

— Мы, Франция и Германия, подчеркнули, что хотим очень скоро, сейчас, после подготовительной встречи советников и, соответственно, министров иностранных дел, хотим саммит с российским и украинским президентами, — сказала Меркель.

По её словам, усилия к скорейшему проведению такого саммита будут прилагать все стороны.

Напомним, эта тема поднималась несколько дней назад в ходе двусторонней встречи президента России Владимира Путина с лидером Франции Эмманюэлем Макроном. Причём французский лидер говорил, что переговоры четвёрки могут состояться уже через несколько недель.