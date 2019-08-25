В Абхазии завершено голосование на выборах президента

Выборы признаются состоявшимися при явке более 50 процентов избирателей. По данным ЦИК, этот порог преодолён.

В Абхазии в 20:00 (совпадает с мск) закрылись избирательные участки на выборах президента. Они работали 12 часов.

Отдать голос за того или иного кандидата граждане республики могли на 152 участках. Кандидатов девять, в том числе нынешний президент Рауль Хаджимба.

Победителю нужно заручиться поддержкой более половины проголосовавших. Выборы признаются состоявшимися, если на участки пришло более половины избирателей. В ЦИК республики уже сообщили, что этот порог преодолён.