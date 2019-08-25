Власти Москвы рассказали о типичном для города туристе

За прошлый год российскую столицу посетили в общей сложности 23,5 миллиона человек.

Большинство туристов, которые посещают в Москву, — это молодёжь в возрасте от 18 до 34 лет, согласно данным социологического опроса за первые шесть месяцев 2019 года, опубликованным столичным Комитетом по туризму на портале мэра города.

Согласно данным соцопроса, 77,5% гостей из других регионов России являются миллениалами, то есть родившимися после 1981 года. При этом более трети из них — молодёжь в возрасте от 18 до 24 лет. Также чуть больше половины туристов (53,2%) — мужчины.

Среди туристов из дальнего зарубежья также преобладают (63,6%) люди в возрасте до 34 лет, среди которых 57,2% — мужчины. Из них 28% — туристы в возрасте от 18 до 24 лет. Ещё 20% зарубежных гостей являются иностранцами 35–44 лет.

По словам представителей столичного Комитета по туризму, Москва привлекает молодёжь обилием и разнообразием фестивалей, культурных и спортивных событий. Популярности столицы также способствует активное развитие инфраструктуры.

Москва входит в двадцатку самых посещаемых городов Европы и занимает 31-е место в списке самых посещаемых столиц в мире. В прошлом году Москву посетили 23,5 миллиона туристов, из них 5,5 миллиона являются иностранцами. В сравнении с 2010 годом, число туристов в столице России выросло на 84%.

Ранее сообщалось, что за первые шесть месяцев 2019 года поток иностранных туристов в Россию увеличился на 24,97% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.