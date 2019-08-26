Вступает в силу новый пакет антироссийских санкций США

В связи с новыми ограничениями вводится противодействие предоставлению займов, оказанию финансовой или технической помощи РФ.

Второй пакет санкций США по "делу Скрипалей" против России вступает в силу в понедельник, 26 августа, после публикации этого документа в электронной базе Федерального реестра.

В рамках новых ограничений Вашингтон будет противодействовать предоставлению займов, оказанию финансовой или технической помощи России со стороны международных финансовых институтов, таких как Всемирный банк или Международный валютный фонд.

Кроме того, санкции предусматривают запрет на участие американских банков в первичном рынке нерублёвых облигаций российского суверенного долга и предоставление нерублёвых кредитов российскому правительству, а также ограничение экспорта ряда товаров и технологий.

В начале августа Госдеп США официально подтвердил введение второго пакета санкций против РФ из-за так называемого дела Скрипалей.