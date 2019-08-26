Трамп поссорился с лидерами "Большой семёрки" из-за России

Американского президента поддержал лишь итальянский премьер-министр Джузеппе Конте.

На саммите G7 президент США Дональд Трамп поссорился с коллегами, поскольку настаивал на возвращении России в международный клуб, сообщает газета The Guardian.

По данным издания, лидеры стран "Большой семёрки" не поддержали идею Трампа о возвращении России. В результате произошла дискуссия.

При этом газета отмечает, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ сохранял нейтралитет в этом вопросе, однако американского президента поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Остальные главы государств, а также глава Евросовета Дональд Туск были решительно против возвращения к формату "Большой восьмёрки".

— Тогда, мягко говоря, обстановка стала накаляться, — рассказал источник.

Он добавил, что, как считает Трамп, для обсуждения проблем Ирана, Сирии и КНДР "Россия должна присутствовать в зале".

Ранее на саммите во Франции лидеры G7 договорились об усилении координации с Россией. При этом, по данным СМИ, они пока не готовы вернуться к формату "Большой восьмёрки".