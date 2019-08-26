Норвегия хочет проверить Северный морской путь на экологичность

В Посольстве России в Осло в свою очередь заявили, что Москва не собирается использовать трассу вместе со скандинавским государством.

Норвегия проверит Северный морской путь на соответствие экологическим стандартам, сообщила глава норвежского МИД Ине Мари Эриксон в беседе с газетой "Известия".

По её словам, Норвегия не представляет, как Россия будет обеспечивать безопасность судоходства в арктических водах на всём протяжении трассы.

— Насколько я вижу, у Севморпути есть серьёзные проблемы в отношении всего — от поисково-спасательных работ и недостаточной инфраструктуры на всём протяжении трассы до крайне сурового климата, — сказала министр.

Она добавила, что это сильно усложнит задачу создания этого маршрута выгодным и коммерчески успешным. Кроме того, Норвегия не рассматривала возможность предоставить порты Шпицбергена для Северного морского пути.

— Нам ещё предстоит изучить эту возможность, учитывая суверенитет Норвегии над островом, а также влияние Севморпути на окружающую среду и соответствие требованиям экологов, — отметила Эриксон.

По данным издания, в Посольстве РФ в Осло на это ответили, что Москва не будет использовать трассу вместе со скандинавским государством, поскольку маршрут считается национальной транспортной артерией России.

Ранее Лайф рассказал, что российский Северный морской путь вошёл в двадцатку самых интересных круизных маршрутов мира.