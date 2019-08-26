Торговая война США и Китая обрушила азиатские биржи

Последняя неделя августа для азиатских фондовых бирж ознаменовалась сильным падением, которое связано с новым витком торговой войны США и Китая. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Сильнее всего просели индексы на Гонконгской фондовой бирже, которая с момента открытия показала падение индекса Hang Seng более чем на 800 пунктов (≈3%). Это крупнейший спад за последние несколько месяцев. В красной зоне оказались все ключевые "голубые фишки" площадки. Также своё отрицательное влияние оказали непрекращающиеся акции протеста в самом Гонконге.

Немногим лучше обстоят дела и на Токийской бирже, где ключевой индекс Nikkei на открытии снизился на 500 (≈2,5%) пунктов и по состоянию на 12:00 (06:00 мск) по-прежнему находится в отрицательных значениях на уровне около 2% по сравнению с показателями пятницы.

Вслед за ними отрицательную динамику демонстрирует также Австралийская биржа, здесь индекс S&P/ASX 200 опустился почти на 1,5%. Немного меньше было падение на Индонезийской фондовой бирже, где индекс IDX Composite потерял примерно 1%. Единственным игроком, который оказался в выигрыше, стала Национальная фондовая биржа Индии, выросшая на 0,8%.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что 1 сентября США повысят пошлины на ряд китайских товаров объёмом 300 миллиардов долларов, причём увеличение будет не на 10%, а на 15%. Для ещё одной категории товаров из КНР объёмом 250 миллиардов долларов с 1 октября пошлина будет составлять не 25%, как было запланировано, а 30%.