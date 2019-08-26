В Гонконге при столкновениях с демонстрантами ранено 15 полицейских

Truth is here. Stop lying, Joshua. #HongKongProtests pic.twitter.com/6fNLxD276x— Liam Stone (@Liam_Stone18) August 26, 2019
В Гонконге в результате столкновений с демонстрантами госпитализировано с ранениями разной степени тяжести 15 полицейских, сообщает ТАСС.
В общей сложности полиция задержала 29 участников беспорядков в возрасте от 12 до 48 лет за нелегальные собрания, владение оружием и нападение на полицейских. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить слезоточивый газ и две новые спецмашины с водомётами для разгона групп демонстрантов в районе Цуен Ван в материковой части города.
#Opinion:— Serial Tweeper👽 (@serialTweeper) August 26, 2019
These #HongKongProtests think they're liberating themselves yet they're actually Closing their doors.
Once #China finishes to show the World that things have gone out of #HongKong Gov. capabilities
They should expect another #TiananmenSquare
pic.twitter.com/huoeI45LBP
При этом часть демонстрантов покинула пределы согласованного маршрута и начала провоцировать беспорядки: блокировать улицы, строить баррикады, вооружаться кирпичами и бамбуковыми палками. В сотрудников полиции они кидали различные предметы, в том числе бутылки с зажигательной смесью.
Шести офицерам, которые подверглись нападению со стороны демонстрантов, из-за опасения за свою жизнь впервые пришлось применить оружие. Один из полицейских для самозащиты сделал предупредительный выстрел в воздух.
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