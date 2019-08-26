Зенитчики ВВО уничтожили крылатые ракеты "противника" в рамках учений в Бурятии

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ЗРК "БУК". Фото © Martti Kainulainen / Lehtikuva / ТАСС

Всего расчётами было выполнено около 30 боевых пусков, они успешно поразили специальные мишени "Саман".

В Бурятии на полигоне Телемба зенитчики мотострелкового соединения Восточного военного округа из Приморья провели учебные боевые пуски ракет, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ВВО.

Расчёты ЗРК "Бук" подготовили и замаскировали позиции — как запасные, так и ложные, а также организовали систему управления.

— Военнослужащие уничтожили группу воздушных целей, имитирующих различные типы крылатых ракет условного противника, выпущенных по стратегически важным объектам, — сообщили в ведомстве.

Всего расчётами было выполнено около 30 боевых пусков, они успешно поразили специальные мишени "Саман".

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