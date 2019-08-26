Женщина лишилась ноги и пальцев, споткнувшись о собаку

Лечение стоит около 100 тысяч долларов, она пытается собрать недостающую сумму с помощью социальных сетей и краудфандингового сервиса.

Жительница американского города Райс-Лейк в штате Висконсин лишилась правой ноги и пальцев на руках и ногах из-за инфекции, которую получила от простуженных детей. Об этом сообщает Daily Mail.

В июне 2015 года 37-летняя Алиша Кеннен споткнулась о собаку и поцарапала правое плечо. Спустя несколько дней она обратилась к врачам с жалобой на острую боль под мышкой. Её состояние начало быстро ухудшаться, появилось внутреннее кровотечение, а затем полиорганная недостаточность. Женщине потребовалось переливание крови и гемодиализ.

Как оказалось, сыновья Кеннен болели ангиной, вызванной стрептококками. Они проникли в кровь женщины через ссадину, в результате чего произошёл инфекционно-токсический шок.

Из-за плохого кровоснабжения конечностей началось отмирание тканей, появилась гангрена. Для предотвращения инфекции Кеннен пришлось ампутировать пальцы на руках. Проведя два месяца в больнице, она выписалась в августе 2015 года. Однако спустя четыре месяца инфекция вернулась, на этот раз женщине пришлось ампутировать пальцы на ногах. В июне 2019 года ситуация повторилась, и женщина лишилась правой ноги.

Для оплаты лечения Кеннен нужно 100 тысяч долларов (около шести миллионов рублей). Она пытается собрать недостающую сумму с помощью социальных сетей и краудфандингового сервиса.

Ранее Лайф рассказывал о женщине, которая лишилась рук и ног после того, как её лизнула собака.