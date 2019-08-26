Десять богатейших людей мира за день потеряли 14 миллиардов долларов

Самые большие потери у богатейшего человека в мире — главы и основателя компании Amazon Джеффа Безоса.

Из-за падения мировых бирж на фоне торговой войны между Китаем и США десять самых богатых людей планеты за день потеряли больше 14 миллиардов долларов. Об этом говорят данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Самые большие потери у главы и основателя компании Amazon Джеффа Безоса. За день его состояние уменьшилось на 3,25 миллиарда долларов, а с начала года он потерял 15,7 миллиарда долларов. Однако он всё так же возглавляет список самых богатых людей мира.

Основатель Facebook Марк Цукерберг и глава Microsoft Билл Гейтс, соучредители холдинговой компании Google — Alphabet Inc. Ларри Пейдж и Сергей Брин, сооснователь Oracle Ларри Эллисон, глава инвестиционной фирмы Berkshire Hathaway Уоррен Баффет потеряли от 1,3 до 1,8 миллиарда долларов.

Что касается богатейших людей России, то их состояния в совокупности сократились примерно на два миллиарда долларов. Самые большие потери понесли совладелец "ЛУКойла" Вагит Алекперов — 384 миллиона долларов и совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон — 300 миллионов долларов.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что 1 сентября США повысят пошлины на ряд китайских товаров объёмом 300 миллиардов долларов, причём увеличение будет не на 10%, а на 15%. Для ещё одной категории товаров из КНР объёмом 250 миллиардов долларов с 1 октября пошлина будет составлять не 25%, как было запланировано, а 30%. В ответ Китай ввёл ответные пошлины на ввоз американских товаров объёмом 75 миллиардов долларов. Торговая война между двумя державами продолжается уже больше года.