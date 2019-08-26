Стыковке "Союза МС-14" могла помешать просроченная электроника

По данным СМИ, в отличие от обновлённой системы "Курс", "пассив" не менялся уже давно.

Причиной неудавшейся стыковки корабля "Союз МС-14" с человекоподобным роботом "Фёдором" на борту с Международной космической станцией (МКС) могла стать система сближения "Курс-П". По данным газеты "Известия", так называемый пассив отработал свой гарантийный срок.

Корабль #СоюзМС13 успешно перестыкован со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» российского сегмента МКС.



Освободившийся на агрегатном отсеке «Звезды» причал должен занять корабль #СоюзМС14, стыковка которого запланирована в 06:12 мск 27 августа pic.twitter.com/S1l7VFbvCE — РОСКОСМОС (@roscosmos) August 26, 2019

Источник издания сообщил, что, в отличие от обновлённой системы "Курс", "Курс-П" давно не менялся. По его словам, после того как электроника отслужила первоначальный срок по гарантии, время его работы продлевается — сначала на семь лет, а потом и дальше.

Напомним, "Союз МС-14" с роботом "Фёдором" на борту не смог состыковаться с МКС 24 августа. Повторная попытка назначена на 6:12 по московскому времени 27 августа. Для её совершения космонавт Александр Скворцов перестыковал "Союз МС-13" с модуля "Звезда" на модуль "Поиск".