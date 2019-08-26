Учебный самолёт ВВС Испании рухнул в море на глазах у отдыхающих — видео

374

Власти заявили, что пилот успел катапультироваться. Сейчас сразу несколько отрядов ведут его поиски.

Учебно-тренировочный самолёт CASA C-101 академии Военно-воздушных сил Испании упал в Средиземное море, сообщает агентство Europa Press.

Инцидент произошёл в 9:38 утра (10:38 мск) по местному времени недалеко от побережья провинции Мурсия. В службу спасения Ла-Манги с сообщением о крушении позвонили более ста человек.

К поискам пилота привлекли морских спасателей, Красный Крест и Гражданскую гвардию.

Недавно над нейтральными водами Балтики к борту главы Минобороны России пытался приблизиться F-18 ВВС Испании, но лётчики российских истребителей оттеснили его, не позволив подойти близко.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×