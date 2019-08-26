Учебный самолёт ВВС Испании рухнул в море на глазах у отдыхающих — видео

🔴 🇪🇸 Crash d’un Casa C-101 Aviojet des forces aériennes espagnoles à La Manga en mer Méditerranée. pic.twitter.com/zxsoyHOkKt— air plus news (@airplusnews) August 26, 2019
Учебно-тренировочный самолёт CASA C-101 академии Военно-воздушных сил Испании упал в Средиземное море, сообщает агентство Europa Press.
Инцидент произошёл в 9:38 утра (10:38 мск) по местному времени недалеко от побережья провинции Мурсия. В службу спасения Ла-Манги с сообщением о крушении позвонили более ста человек.
К поискам пилота привлекли морских спасателей, Красный Крест и Гражданскую гвардию.
Недавно над нейтральными водами Балтики к борту главы Минобороны России пытался приблизиться F-18 ВВС Испании, но лётчики российских истребителей оттеснили его, не позволив подойти близко.
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