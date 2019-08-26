Глава офиса Зеленского резко ответил на критику его отдыха в Сен-Тропе

День независимости Украины Андрей Богдан встретил на лазурных берегах с полуобнажёнными спутницами.

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан в ответ на сообщения в СМИ о том, что он отпраздновал День независимости Украины в Сен-Тропе, заявил, что свободное от работы время проводит где хочет. Главное, по его мнению, "не воровать".

— В свободное от работы время куда хочу, туда иду. Хочу — на свадьбу в Сен-Тропе, хочу — на фронт в Пески. Принципиально — не воровать (но этого вам не понять), — написал политик в Facebook.

Напомним, 24 августа Украина праздновала 28-ю годовщину независимости. Андрей Богдан отметил этот день во Франции в компании полуголых спутниц. Лайф опубликовал видео, где он возглавляет процессию девушек с глубоким декольте, которые несут бутылки с шампанским под звуки гимна Украины.