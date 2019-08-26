Путин обеспокоен медленным ростом реальных доходов россиян

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Фото © Сергей Коньков / ТАСС

Президент РФ Владимир Путин обеспокоен медленным ростом реальных доходов населения. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам.

Инфляция постепенно приближается к целевому ориентиру, и сейчас она примерно 4,5% в годовом выражении. Но даже на этом фоне и с учётом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут медленно. Такое положение дел не может не вызывать беспокойства, — заявил российский лидер.

Глава государства поставил задачу добиться более устойчивого и динамичного роста экономики России.

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