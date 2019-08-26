Путин обеспокоен медленным ростом реальных доходов россиян

Президент РФ Владимир Путин обеспокоен медленным ростом реальных доходов населения. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам.
— Инфляция постепенно приближается к целевому ориентиру, и сейчас она примерно 4,5% в годовом выражении. Но даже на этом фоне и с учётом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут медленно. Такое положение дел не может не вызывать беспокойства, — заявил российский лидер.
Глава государства поставил задачу добиться более устойчивого и динамичного роста экономики России.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram