Названы самые любимые у россиян зарубежные авианаправления

Больше всего авиабилетов за июнь-август путешественники из РФ купили в Армению, Италию и Испанию.

Доля россиян, которые отправились на отдых за границу, этим летом вырос на 12,5% по сравнению с показателями за июнь-август прошлого года. Самые любимые авианаправления туристов из РФ выяснил сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

— Особенно выросла популярность Армении как альтернативы Грузии, любимые россиянами Италия, Франция и Испания также наблюдали заметный рост. Наши соотечественники делают выбор в пользу проверенных направлений, необязательно самых бюджетных, — прокомментировал Лайфу результаты исследования директор по маркетингу OneTwoTrip Алексей Теплов.

Доля авиабилетов за рубеж этим летом составил 18% от общего числа проданных. В прошлом году этот показатель составлял 16%. Чаще всего россияне отправлялись в страны Европы и ближнего зарубежья.

Больше всего билетов за июнь-август россияне купили в Армению. Туда было забронировано 10,3% всех авиабилетов за границу. Следующим по популярности направлением стала Италия (7,9%). Далее расположились Испания (6,3%) и Турция (6,2%). В топ также попали Грузия, Узбекистан, Германия, Греция, Таджикистан, Франция, Киргизия, Молдавия, Чехия, Болгария и Черногория.

Ранее сообщалось, что за первые шесть месяцев 2019 года поток иностранных туристов в Россию увеличился на 24,97% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.