Путин внёс три кандидатуры на должность главы Ингушетии

Президент РФ Владимир Путин внёс на рассмотрение в парламент Ингушетии три кандидатуры на должность главы республики. Об этом сообщили в самом парламенте.
Это депутат горсовета Назрани Урусхан Евлоев, старший территориальный специалист ПАО "Вымпел-коммуникации" Магомед Зурабов и врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
Главу Ингушетии депутаты республиканского парламента выбирают из числа кандидатур, внесённых президентом РФ. А выдвигают их партии, представленные в Госдуме и заксобрании региона.
Выборы в Ингушетии пройдут в единый день голосования 8 сентября.
Напомним, что Владимир Путин назначил Махмуда-Али Калиматова врио главы Ингушетии в конце июня. Он сменил на этом посту Юнус-Бека Евкурова.
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