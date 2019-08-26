Путин внёс три кандидатуры на должность главы Ингушетии

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Владимир Путин. Фото © LIFE / Павел Баранов

Это врио главы республики, а также депутат горсовета Назрани и представитель ПАО "Вымпел-коммуникации".

Президент РФ Владимир Путин внёс на рассмотрение в парламент Ингушетии три кандидатуры на должность главы республики. Об этом сообщили в самом парламенте.

Это депутат горсовета Назрани Урусхан Евлоев, старший территориальный специалист ПАО "Вымпел-коммуникации" Магомед Зурабов и врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Главу Ингушетии депутаты республиканского парламента выбирают из числа кандидатур, внесённых президентом РФ. А выдвигают их партии, представленные в Госдуме и заксобрании региона.

Выборы в Ингушетии пройдут в единый день голосования 8 сентября.

Напомним, что Владимир Путин назначил Махмуда-Али Калиматова врио главы Ингушетии в конце июня. Он сменил на этом посту Юнус-Бека Евкурова.

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